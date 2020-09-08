وأعلن نادي بيراميدز في شهر أبريل الماضي ضم أحمد فتحي نجم النادي الاهلي مقابل 48 مليون جنيه لمدة 3 سنوات رسميا. وترددت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن رغبة أحمد فتحي في الاستمرار مع النادي الأهلي ورفضه الانضمام لنادي بيراميدز بعد توقيعه له نشر احمد فتحى لاعب النادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة له من مباراة فريقه امس مع نادى حرس الحدود التى انتهت بفوز الاهلى بهدفين دون مقابل.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر احمد فتحى يشارك جمهوره صورة من مباراة الاهلى وحرس الحدود.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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