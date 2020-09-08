احمد فتحى يشارك جمهوره صورة من مباراة الاهلى وحرس الحدود.. شاهد

وأعلن نادي بيراميدز في شهر أبريل الماضي ضم أحمد فتحي نجم النادي الاهلي مقابل 48 مليون جنيه لمدة 3 سنوات رسميا.
وترددت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن رغبة أحمد فتحي في الاستمرار مع النادي الأهلي ورفضه الانضمام لنادي بيراميدز بعد توقيعه له
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