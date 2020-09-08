رجال سلة الأهلي يواجه الاتحاد فى ثالث مباريات نهائي «دوري السوبر»

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في ثالث لقاءات الفريقين في الدور النهاي من بطولة دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام best of 5.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوب.

، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين من أجل المنافسة على لقب البطولة.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 101-94 ، فيما تغلب الاهلي في المباراة الثانية بنتيجة 76-65.