بسبب كرة طائشة .. حكمة ديوكوفيتش تتلقى تهديدات بالقتل

كان ديوكوفيتش وجه كرة طائشة نحو الحكمة لورا كلارك " دون قصد" خلال مواجهة الإسباني بابلو كارينو بوستا، لتسقط السيدة على الأرض، ويتم بعدها طرد المصنف الأول عالميا من اللقاء، واستبعاده من البطولة.
وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن لورا كلارك تلقت تهديدات بالقتل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجماعي " إنستجرام"، وذلك بعد استعباد ديوكوفيتش من البطولة.
يذكر أن ديوكوفيتش اعتذر بعد استعباده من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عن واقعة ضرب الحكمة، مؤكدا أنها لم تكن متعمدة.
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