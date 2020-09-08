بسبب كرة طائشة .. حكمة ديوكوفيتش تتلقى تهديدات بالقتل

تلقت الحكمة الأمريكية لورا كلارك تهديدات بالقتل بعد استبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المنصف الأول عالميا، بعد استبعاده من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

كان ديوكوفيتش وجه كرة طائشة نحو الحكمة لورا كلارك " دون قصد" خلال مواجهة الإسباني بابلو كارينو بوستا، لتسقط السيدة على الأرض، ويتم بعدها طرد المصنف الأول عالميا من اللقاء، واستبعاده من البطولة.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن لورا كلارك تلقت تهديدات بالقتل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجماعي " إنستجرام"، وذلك بعد استعباد ديوكوفيتش من البطولة.

يذكر أن ديوكوفيتش اعتذر بعد استعباده من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عن واقعة ضرب الحكمة، مؤكدا أنها لم تكن متعمدة.