مجدي عبد الغني: رمضان صبحي اتخذ قراره دون نصائح من أحد

علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، علي انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز . وغرد مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي تويتر : " رمضان صبحي خد قرار انتقاله لبيراميدز بمفرده دون نصائح من أحد ! " . وانتهت إعارة رمضان صبحي، لصفوف الأهلي قبل أن يعلن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز ويتم تعاقده بشكل رسمي قادما من هدرسفيلد الإنجليزي. رمضان صبحي خد قرار انتقاله لبيراميدز بمفرده دون نصائح من أحد ! pic.twitter.com/jepNl30783

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