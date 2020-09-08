نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاوتارو مارتينيز يطير من برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بات انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي إلى برشلونة الإسباني محل شك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن برشلونة حاول جديًا التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لكن رونالد كومان مدرب الفريق الجديد مبهور بالهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي خاصة أن سعره أقل من الأرجنتيني لأن عقده سينتهي مع ليون في عام 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة لاوتارو مارتينيز باتت شبه مستحيلة لأن الإنتر يطلب 111 مليون يورو كاش مقابل الاستغناء عن مهاجمه وهو ما لا يتوافر في برشلونة خلال الوقت الحالي.
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