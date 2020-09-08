الرياضة

تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي فوزا جديدا مساء أمس في الدوري المصري، على حساب حرس الحدود بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 25 من عمر المسابقة، على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام، وذلك بدون الحصول على أي راحة في ظل ضيق الوقت.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الأهلي المتبقية في الدوري :

1- الأهلي أمام طلائع الجيش، لم يحدد موعدها.

2- الأهلي وبيراميدز، لم يحدد موعدها.

3- الأهلي وانبي، لم يحدد موعدها.

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4- الأهلي والمقاولون العرب، لم يحدد موعدها.

5- الأهلي وطنطا، لم يحدد موعدها.

6- نادي مصر والأهلي، لم يحدد موعدها.

7- الاتحاد السكندري والأهلي، لم يحدد موعدها.

8- الإسماعيلي والأهلي، لم يحدد موعدها.

9- مصر المقاصة والأهلي، لم يحدد موعدها.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة، عن غريمه التقليدي الزمالك، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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