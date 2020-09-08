نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبليف يتأهل لربع نهائي بطولة فلاشينج ميدوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لحق لاعب التنس الروسي أندريه روبليف بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بفوزه على الإيطالي ماتيو بيرتيني في الدور الرابع (دور الستة عشر) للبطولة والذي شهد أيضا فوز وتأهل كل من النمساوي دومينيك ثيم والأسترالي أليكس دي مينور.

وأطاح روبليف المصنف العاشر للبطولة بمنافسه الإيطالي بيرتيني المصنف السادس للبطولة حيث تغلب عليه 4 / 6 و6 / 3 و6 / 3 و6 / 3 مساء الاثنين في الدور الرابع للبطولة.

كما واصل الأسترالي الشاب أليكس دي مينور /21 عاما/ انطلاقته الرائعة في البطولة وتأهل لدور الثمانية بالفوز على الكندي فاسيك بوسبيسيل مساء الاثنين.

وأنهى دي مينور المصنف 21 للبطولة مغامرة منافسه الكندي وتغلب عليه 7 / 6 (8 / 6) و6 / 3 و6 / 2 لتكون المرة الأولى التي يصل فيها دي مينور لدور الثمانية بإحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى خلال مسيرته الرياضية حتى الآن.

ويلتقي دي مينور في دور الثمانية مع النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثاني للبطولة والذي تغلب على الكندي الآخر فيليكس أوجير أليازيمي المصنف الخامس عشر للبطولة 7 / 6 (7 / 4) و6 / 1 و6 / 1 .

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وهذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها ثيم إلى دور الثمانية في فلاشينج ميدوز.

واحتاج ثيم إلى ساعتين وست دقائق ليطيح بمنافسه الكندي ليضرب موعدا في دور الثمانية مع الأسترالي دي مينور.

ومع استبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من البطولة أمس الأول الأحد، أصبح ثيم المصنف الثاني للبطولة مرشحا بقوة للفوز باللقب في هذه النسخة من فلاشينج ميدوز.

وكان ثيم بلغ المباراة النهائية في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى ثلاث مرات سابقة خلال مسيرته الرياضية.

وقال ثيم :"بدأ ينتابني شعور رائع خلال المجموعتين الثانية والثالثة من المباراة. بدأت في إيجاد هذا المزيج مجددا وهو ما وجدته من قبل في بطولة أستراليا المفتوحة على ما أعتقد. هذا المزيج بين الهجوم والدفاع. كانت هذه هي أفضل مباراة لي في البطولة الحالية حتى الآن".