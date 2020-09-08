نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الأهلي يسعى لإحياء آمال الكرة الإماراتية في آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 7 أيام فقط باتت تفصل عشاق كرة القدم الآسيوية عن أقوى بطولات الأندية في القارة وهي بطولة دوري الأبطال، التي ستستأنف نشاطها 14 سبتمبر (أيلول) الجاري بلقاءات دوري المجموعات، التي ستقام بشكل مجمع للجولات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بأندية دول غرب آسيا.

يواصل الاتحاد القاري اهتمامه بأندية الإمارات المشاركة في تلك البطولة، حيث أنه أفرد مساحة كبيرة على موقعه الرسمي لتاريخ ومشوار نادي شباب الأهلي دبي في البطولة، وتناول أبرز لاعبيه المؤثرين، وموقفه في جدول المنافسة، مؤكداً أنه سيتمسك بالفرصة في التأهل للأدوار النهائية.

ويؤكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن أهم أولويات الأهلي في المرحلة الراهنة، هي العودة للمنافسة على الصدارة واحتلال المركزين الأول أو الثاني لضمان التأهل، حتى يضع نفسه على الطريق المؤدي لتكرار أبرز إنجازاته التاريخية في تلك البطولة حينما تأهل للمباراة النهائية موسم 2015، مؤكدا أن خطوة واحدة كانت تفصل فريق شباب الأهلي دبي عن تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2015، إلا أن فريق جونجزوا الصيني كان له رأي آخر عندما خطف اللقب بفوزه في إياب المباراة النهائية التي أقيمت في الصين بهدف دون رد، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في دبي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويشارك شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بصفته وصيفاً لبطل الدوري الإماراتي الموسم الماضي،، حينما جمع 53 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن فريق الشارقة الذي انتزع اللقب.

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وقرر مجلس شركة النادي تعيين المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وسبق لزاراغوسا أن قاد فريق تحت 21 عاماً في النادي وحقق معه نتائج جيدة، وهو ما جعله ينال ثقة الإدارة.

ويلعب الفريق ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلاً من حامل اللقب الهلال السعودي، وشهر خودرو الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، حيث يسعى لإحياء آماله بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، لاسيما بعد تعرضه للخسارة في أول جولتين أمام باختاكور والهلال بالنتيجة ذاتها وبهدفين مقابل هدف وحيد.

ويؤكد الاتحاد الآسيوي أن المهاجم الدولي المعروف أحمد خليل، هو أبرز أوراق الفريق في البطولة، وأنه النجم الذي يستحق المشاهدة، خاصة أنه استعاد حسه التهديفي بعد أن ساهم بهدفين في المباراة النهائية بتتويج الفريق بلقب كأس رئيس الدولة الموسم الماضي، كما أحرز في الدوري الذي لم يستكمل هذا الموسم 13 هدفاً ليشكل مع بقية زملائه اللاعبين خيارات فنية عديدة في الفريق، لاسيما البرازيلي ليوناردو داسيلفا، والبرازيلي الجديد كارلوس إدواردو.

ومن المنتظر أن يلعب شباب الأهلي مباراته الأولى الإثنين المقبل الموافق 14 سبتمبر مع فريق شهر خودرو، ثم يلتقي مع نفس الفريق في مباراة الإياب 17 سبتمبر (أيلول) الجاري، ويواجه باختاكور الاوزبكي يوم 20 سبتمبر (أيلول)، فيما يختتم جولاته في دوري المجموعات بلقاء الهلال 25 سبتمبر (أيلول).