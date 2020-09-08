نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت بوادر أزمة جديدة بين رونالد كومان مدرب برشلونة ونجمه ليونيل ميسي بسبب إصرار الأخير على ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن برشلونة يحاول جديًا التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لكن رونالد كومان مدرب الفريق الجديد مبهور بالهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي خاصة أن سعره أقل من الأرجنتيني لأن عقده سينتهي مع ليون في عام 2021 رغم تمسك ميسي بمارتينيز.

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وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة لاوتارو مارتينيز باتت شبه مستحيلة لأن الإنتر يطلب 111 مليون يورو كاش مقابل الاستغناء عن مهاجمه وهو ما لا يتوافر في برشلونة خلال الوقت الحالي.