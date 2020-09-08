نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعادي يعلن نتيجة تحاليل "رابيد تيست" للاعبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي المعادي، أحد أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري بالفريق، استعداداً لعودة المباريات.

ويواصل الفريق صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة، تدريباته استعدادا لمواجهة البدرشين متذيل المجموعة برصيد 17 نقطة، وسبيدأ الفريق تجاربه الودية قريبا.

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وتستأنف منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث فى بداية الشهر المقبل، وستشهد الجولة الرابعة والعشرين لقاء المعادي مع البدرشين على ملعب البدرشين.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة

