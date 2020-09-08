نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعادي يعلن نتيجة تحاليل "رابيد تيست" للاعبيه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي المعادي، أحد أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني والإداري بالفريق، استعداداً لعودة المباريات.
ويواصل الفريق صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة، تدريباته استعدادا لمواجهة البدرشين متذيل المجموعة برصيد 17 نقطة، وسبيدأ الفريق تجاربه الودية قريبا.
وتستأنف منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث فى بداية الشهر المقبل، وستشهد الجولة الرابعة والعشرين لقاء المعادي مع البدرشين على ملعب البدرشين.
ترتيب المجموعة الخامسة
1- الدخان 59 نقطة
2- الإتصالات 56 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 40 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 31 نقطة
8- بشتيل 29 نقطة
9- الصف 28 نقطة
10- العياط 25 نقطة
11- جينيس 22 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- الصيد 17 نقطة
14- البدرشين 17 نقطة
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