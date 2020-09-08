رمضان السيد : بلدية المحلة استعاد جزءا كبيرا من اللياقة البدنية .. مستعدون للدوري

أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق بلدية المحلة أن اللاعبين استعادوا جزءا كبير من لياقتهم البدنية بعد فترة التوقف الطويلة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لصدي البلد : الراحة السلبية طويلة للغاية لكن خوضنا فترة الإعداد قوية خلال الاربع اسابيع الماضية واللاعبين خلال المباراة الودية الاخيرة امام فريق الداخلية لعبوا بشكل قوي وقدموا اداء مذهل .

وأضاف رمضان : لم يظهر أننا بدأنا تدريبات منذ اربعة اسابيع فقط علي عكس الداخلية التي بدأت الإعداد منذ شهرين ، عبد الحميد حسن مدرب العام انضم حديثا الى الجهاز الفني للفريق وهو يمثل إضافة كبيرة لنا نتيجة لخبرته الكبيرة

وأكمل : سنلعب اليوم أمام فريق المنصوره مباراة ودية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وسيكون هناك مباراة أخرى على ملعب المنصورة الأيام المقبلة .

جدير بالذكر ان فريق بلدية المحلة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق العاب دمنهور المركز الاول برصيد 33 نقطة .