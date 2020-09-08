للمرة الثانية في 8 شهور.. إصابة زانيولو بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة الطبية إصابة نيكولو زانيولو لاعب وسط منتخب إيطاليا، بقطع في الرباط الصليبي.

كان نيكولو زانيولو تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة هولندا الماضية بدوري الأمم الأوروبية، ولم يستطيع استكمال للقاء.

وذكر شبكة " سكاي" إيطاليا، أن الأشعة الطبية أثبتت إصابة زانيولو بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجراحة يوم الأربعاء.

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن نيكولو زانيولو قد يغيب عن الملاعب حتى شهر فبراير المقبل.

يذكر أن زانيولو تعرض لنفس الإصابة منتصف شهر يناير الماضي، وتغيب عن فريق روما لمدة 6 شهور.