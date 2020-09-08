كهربا يعود لمران الأهلي اليوم

ينتظم محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات ابناء الرداء الأحمر مساء اليوم إنتظارًا لمشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة .
وكان محمود كهربا قد تدرب منفردًا خلال الفترة الماضية أثر أزمة مع زميله محمد الشناوي حارس المرمي.
وأنتهت عقوبة إيقاف محمود كهربا خلال مواجهة حرس الحدود ويحق له المشاركة أمام الإسماعيلي بشكل طبيعي .
وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل حتي مساء الأثنين.
وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي الدخول في معسكر مغلق هناك تجنبًا للإرهاق الذي قد يسيطر علي الفريق جراء السفر ذهابًا وإيابًا من الإسكندرية في ضوء خوض مباراة كل 72 ساعه فقط.
وكان الأهلي قد حقق الفوز علي حرس الحدود في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين .
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعه مع الإسماعيلي باستاد الجيش المصري ببرج العرب علي أن يواجه في ذات الملعب الإتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.
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