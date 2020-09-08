الرياضة

كهربا يعود لمران الأهلي اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينتظم محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات ابناء الرداء الأحمر مساء اليوم إنتظارًا لمشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة .

وكان محمود كهربا قد تدرب منفردًا خلال الفترة الماضية أثر أزمة مع زميله محمد الشناوي حارس المرمي.

وأنتهت عقوبة إيقاف محمود كهربا خلال مواجهة حرس الحدود ويحق له المشاركة أمام الإسماعيلي بشكل طبيعي .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل حتي مساء الأثنين.

Advertisements

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي الدخول في معسكر مغلق هناك تجنبًا للإرهاق الذي قد يسيطر علي الفريق جراء السفر ذهابًا وإيابًا من الإسكندرية في ضوء خوض مباراة كل 72 ساعه فقط.

وكان الأهلي قد حقق الفوز علي حرس الحدود في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين .

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعه مع الإسماعيلي باستاد الجيش المصري ببرج العرب علي أن يواجه في ذات الملعب الإتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كهربا يعود لمران الأهلي اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا