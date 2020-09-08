الرياضة

مدرب التشيك يعلق على وقوعه ضمن مجموعة مصر بكأس العالم لليد

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علق يان فيليب المدير الفني للمنتخب التشيكي على وقوع فريقه ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخب مصر مستضيف البطولة ومنتخب السويد بطل العالم الأسبق.

وقال فيليب في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد بلاده: "بالتأكيد منتخب مصر واثق، والدليل اختياره للمجموعة، مواجهة صاحب الأرض دائما أمر مثير للاهتمام لأن مبارياتنا سيشاهدها جمهور أكبر، لكنها دائما مباراة صعبة".
وأضاف "منتخب السويد دائما منتخب قوي، لم نفلح في مواجهتهم في قطر عام 2015، لكن تلك المواجهة قد تكون مختلفة".
وأكمل "أما الطرف الرابع للمجموعة المفترض تأهله من أمريكا الجنوبية، فنحن لا نعرفه".
وأوضح فيليب: "أظن أننا سنلعب في صالة استاد القاهرة بسبب وجود مصر في مجموعتنا، والجمهور سيكون معظمه محلي مشجع لمصر".

كانت قرعة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته فى مصر خلال شهر يناير من العام الجديد أوقعت مصر فى المجموعة السابعة مع كلا من السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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