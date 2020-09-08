مدرب التشيك يعلق على وقوعه ضمن مجموعة مصر بكأس العالم لليد

علق يان فيليب المدير الفني للمنتخب التشيكي على وقوع فريقه ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخب مصر مستضيف البطولة ومنتخب السويد بطل العالم الأسبق.
كانت قرعة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته فى مصر خلال شهر يناير من العام الجديد أوقعت مصر فى المجموعة السابعة مع كلا من السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية .
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