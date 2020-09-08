78 مليون جنيه عوائد الطرح الاستثماري لـ 22 مركز شباب فى القليوبية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال طرح وترسية 28 مشروعا استثماريا بـ 22 مركز شباب بالقليوبية تحقيق عائد استثماري يتخطى 78 مليون جنيه خلال عام ونصف العام.



وصرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 14 مشروعا بـ 11 مركز شباب بعائد استثماري 55 مليون جنيه، وتفتتح الوزارة قريبًا 3 حمامات سباحة وملعبين بمراكز شباب قليوب وشبلنجة وناصر ضمن مشروع الطرح الاستثماري بعائد استثماري 30 مليون جنيه.



وأوضح أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب حققت قيمة استثمارية تتخطى المليار ومائتي مليون جنيه بـ 174 مركز شباب في 19 محافظة.

وأكد أن مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة متاحة لكل مراكز الشباب في كل المحافظات ويفضل أن يكون المركز جاذبا للاستثمار، ومدة حق الانتفاع بها مرونة نظرًا لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع، مع عودة المشروع بالكامل إداريًا وفنيا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها، وذلك بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية وزيادة الموارد المالية لها.