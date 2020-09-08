الرياضة

معسكر مغلق للأهلي في برج العرب

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل حتى مساء الاثنين.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي الدخول في معسكر مغلق هناك تجنبًا للإرهاق الذي قد يسيطر علي الفريق جراء السفر ذهابًا وإيابًا من الإسكندرية في ضوء خوض مباراة كل 72 ساعة فقط.

وكان الأهلي قد حقق الفوز علي حرس الحدود في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين .

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعه مع الإسماعيلي باستاد الجيش المصري ببرج العرب علي أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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