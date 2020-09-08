رمضان السيد: تصريحات رمضان صبحي بشأن انتقاله لـ بيراميدز غير مدروسة

وعن تعليق رمضان صبحي أنه انضم لـ بيراميدز بسبب طموحه قال رمضان السيد : كلام غير مدروس وجمله بدون فكر وهل النادي الأهلي الذي ينافس بشكل دائم على بطولة أفريقيا ومحتكر بطولة الدوري المصري يسير بدون طموح "؟ إنها جملة فقط لإثارة الجماهير وليست لها علاقة بالواقع .
وأضاف : اسم النادي الأهلي كبير ومعروف في العالم كله فكيف يكون بدون طموح ؟ رمضان صبحي كان يلعب لـ أكبر كيان في أفريقيا واللاعب خسر كثيرا بمغادرة الأحمر كما أنه رجع خطوات للوراء بهذا القرار .
وأعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي التعاقد مع رمضان صبحي في مؤتمر صحفي مساء امس بعد انتهاء إعارته للنادي الاهلي قادما من نادي هدرسفيلد الانجليزي .
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