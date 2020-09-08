الرياضة

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

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تلقى نادي مصر للمقاصة اتصالات شفوية من قبل وسطاء " وكلاء " بشأن انضمام محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأبدى الوسطاء رغبة مسئولى بيراميدز القوية فى ضم محمد إبراهيم فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية وقدرته على إفادة الفريق خلال الموسم الكروى الجديد.

وهو الأمر الذى يشير إلى أن بيراميدز أصبح منافسا قويا للأهلى بشأن الحصول على خدمات محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان الأحمر أبدى رغبته فى ضم اللاعب وتم التواصل مع إبراهيم والحصول على موافقة مبدئية منه بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وربط مسئولو المقاصة رحيل محمد إبراهيم بالحصول على أكبر مبلغ مالى ممكن، خاصة أنه يعد النجم الأبرز داخل الفريق الفيومي فى الوقت الحالى، ويسعى المقاصة إلى الاستفادة منه بشدة، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يواجهها الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان بيراميدز أعلن رسميا أمس ضم رمضان صبحي لاعب الأهلى السابق حتى نهاية عام 2025 بعد الوصول إلى اتفاق نهائى مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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