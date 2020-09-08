بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

وأبدى الوسطاء رغبة مسئولى بيراميدز القوية فى ضم محمد إبراهيم فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية وقدرته على إفادة الفريق خلال الموسم الكروى الجديد.
وهو الأمر الذى يشير إلى أن بيراميدز أصبح منافسا قويا للأهلى بشأن الحصول على خدمات محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان الأحمر أبدى رغبته فى ضم اللاعب وتم التواصل مع إبراهيم والحصول على موافقة مبدئية منه بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان بيراميدز أعلن رسميا أمس ضم رمضان صبحي لاعب الأهلى السابق حتى نهاية عام 2025 بعد الوصول إلى اتفاق نهائى مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي.
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