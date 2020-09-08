الأهلي يتدرب دون راحة استعدادًا للإسماعيلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه دون راحة اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعه المقبل.

وشهد المران مشاركة محمود كهربا بعد أن خاض تدريبات منفردة الأيام الماضية.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي تخفيض الحمل التدريبي لمجموعة اللاعبين الأساسيين التي خاضت مواجهة الأمس أمام حرس الحدود.

وفاز فريق الأهلي على حرس الحدود بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، في الدقيقتين 86 و96 من أحداث المباراة، التي جمعت الفريقين في الثامنة والنصف مساء أمس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة، ليحلق منفردًا على قمة الجدول، ويواصل مسيرته الناجحة للاحتفاظ بدرع الدوري.