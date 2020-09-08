خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه دون راحة اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعه المقبل.
وشهد المران مشاركة محمود كهربا بعد أن خاض تدريبات منفردة الأيام الماضية.
وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي تخفيض الحمل التدريبي لمجموعة اللاعبين الأساسيين التي خاضت مواجهة الأمس أمام حرس الحدود.
وفاز فريق الأهلي على حرس الحدود بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، في الدقيقتين 86 و96 من أحداث المباراة، التي جمعت الفريقين في الثامنة والنصف مساء أمس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة، ليحلق منفردًا على قمة الجدول، ويواصل مسيرته الناجحة للاحتفاظ بدرع الدوري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يتدرب دون راحة استعدادًا للإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.