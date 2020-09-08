بصحبة ميدو وعفيفى.. عصام الحضرى يشارك جمهوره صورة جديدة

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "الحلقة جميلة - منورين - السد العالى".
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وأكد أحمد حسام ميدو، أن فريق الكرة الأول بنادي الأهلي في حاجة إلى عودة صالح جمعة؛ للمشاركة في المباريات، من أجل إتمام عملية خلق الفرص بالشكل الأمثل.
وقال ميدو، في تصريحاته التليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار": "تشكيل 4-4-2 يحتاج إلى لاعب حيوي في وسط الملعب مثل فرجاني ساسي أو صالح جمعة لو في حالته، لكن ثنائية حمدي وديانج في غياب مُهاجم متحرك يصعَّب عملية خلق الفُرص".
وأضاف: "الأهلي في حاجة إلى عودة صالح جمعة لإتمام عملية خلق الفرص التي كانت غائبة اليوم أمام حرس الحدود".
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