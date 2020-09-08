بصحبة ميدو وعفيفى.. عصام الحضرى يشارك جمهوره صورة جديدة

نشر عصام الحضرى، نجم منتخب مصر سابقا، عدة صور له مع أحمد حسام ميدو وعفيفى من برنامج "أوضة اللبس"، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "الحلقة جميلة - منورين - السد العالى".

اقرأ أيضا:ميدو: تعجبني شجاعة كارتيرون في الزمالكوأكد أحمد حسام ميدو، أن فريق الكرة الأول بنادي الأهلي في حاجة إلى عودة صالح جمعة؛ للمشاركة في المباريات، من أجل إتمام عملية خلق الفرص بالشكل الأمثل.

وقال ميدو، في تصريحاته التليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار": "تشكيل 4-4-2 يحتاج إلى لاعب حيوي في وسط الملعب مثل فرجاني ساسي أو صالح جمعة لو في حالته، لكن ثنائية حمدي وديانج في غياب مُهاجم متحرك يصعَّب عملية خلق الفُرص".

وأضاف: "الأهلي في حاجة إلى عودة صالح جمعة لإتمام عملية خلق الفرص التي كانت غائبة اليوم أمام حرس الحدود".