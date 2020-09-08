كان نفسي أشوفك زي صلاح.. أحمد حسن: رمضان صبحي اختار بيراميدز عشان الفلوس مش الطموح

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحي قام بعمل حركة خلال التصوير أغضبت البعض، لم يكن لها داعٍ مطلقا".
وواصل: "جمهور الأهلي كان يرى أن اللاعب له مستقبل كبير وكان هناك آمال عليه، لكن "المكايدة" أمر غريب".
وأضاف: "نحن في عالم الاحتراف، وكان يجب عليه أن يصرح بالأسباب الحقيقة وراء انتقاله لنادي بيراميدز، الأهلي منظومة احترافية أيضا ومن أفضل الأندية في مصر".
وأكمل:" الأهلي وبيراميدز يفكران بشكل جيد، وليس من العيب أن يذكر الأسباب، لكن تصريحه بشأن أن انضمامه ليس بسبب الأمور المالية لم يكن موفقا يجب أن يكون هناك وعي في التصريحات، ليس عيبا أن يقول عرض بيراميدز هو الأفضل ماليا".
وتابع الصقر تصريحاته: "هل بعد كل التدعيمات سيلعب في الكونفدرالية أيضا الموسم القادم؟، خاصة ان الزمالك أصبح قريبا من المركز الثاني".
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