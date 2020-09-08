عبدالله السعيد يرحب بانضمام رمضان صبحي لنادي بيراميدز

وكتب السعيد عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " مرحبا أخي " مصحوبة بصورة اللاعب بقميص بيراميدز .
وأعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي أمس في مؤتمر صحفي .
ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
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