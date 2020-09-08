الرياضة

أشرف بن شرقي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف بن شرقي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي،سوف يخضع مساء اليوم الثلاثاء لاختبار طبي، لتحديد موقفه من مباراة سموحة في اللقاء المقرر له يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري العام.

وأوضح "أسامة" أن "بن شرقي" يعاني من إجهاد عضلي بسيط ، وتم تخصيص برنامج تأهيلي له أمس، واليوم القرار النهائي لتحديد موقفه من المشاركة أمام سموحة من عدمه.

ويواصل الزمالك تدريباته الجماعية في تمام الساعة الخامسة مساءاً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب غداً الأربعاء.

ويخضع لاعبو الأبيض إلى تحليل الدم "رابيد تيست" للكشف عن ، قبل المران، بملعب النادي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أشرف بن شرقي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا