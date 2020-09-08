نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد أولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة الإسباني، لانطلاق بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2020/2021.

وسيحاول النادي الملكي تعويض خسارة الليجا الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويدخل النادي الكتالوني الموسم بثوب جديد، تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، الذي تولى المهمة خلفاً لكيكي سيتين.

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وكان من المقرر أن يبدأ برشلونة موسمه يوم 13 سبتمبر المقبل، باستضافة فريق إلتشي، الصاعد حديثاً لليجا.

وتقرر تأجيل الجولتين، الأولى والثانية، أمام إلتشي وأتليتيك بلباو، على الترتيب، بسبب امتداد موسم الفريق لدور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يبدأ النادي الكتالوني مشواره في الليجا يوم 27 سبتمبر القادم، بمواجهة فريق فياريال في الجولة الثالثة بملعب كامب نو.