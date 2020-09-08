نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 توصيات من المكتب التنفيذي بالأهلي إلى مجلس الإدارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق في اجتماعه الذي جري مساء أمس وبالتنسيق محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة رفع العديد من التوصيات الخاصة ببعض الملفات إلى المجلس في اجتماعه المقبل.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
– إنشاء اكاديمية الأهلي التعليمية لخدمة أبناء الأعضاء في الشهادات العامة تمهيداً لانطلاق هذا المشروع بكامل تفاصيله.
– الوقوف على كافة المراكز المالية للألعاب المختلفة في النشاط الرياضي والتأكيد على ضرورة تطوير برنامج المحاسبة المالية لتغطية كافة الأفرع.
– الموافقة على العناصر التي تم ترشيحها من قبل اللجنة المتخصصة للعمل بالنسختين الإنجليزية والفرنسية للموقع الرسمي للنادي وفقاً للتقرير المقدم من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة والذي ترأس الجنة المشار إليها والتي قامت باختبار كل المتقدمين لهذا العمل لانتقاء الأفضل من بينهم.
– مراجعة الخطوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية داخل مقر النادي وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد وذلك استعداداً لتفعيل عودة النشاط الرياضي بكامل طاقته.
– الدراسة الخاصة بالتصور الاستثماري لأكاديميات النادي الخارجية في مختلف الألعاب.
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