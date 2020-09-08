نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة بيراميدز الكبرى.. تاريخ رمضان صبحي الكروي بالأرقام (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز أمس الإثنين، تعاقده رسميًا مع رمضان صبحي قادمًا من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعقد مدته 5 سنوات، بداية من الموسم المقبل 2020 / 2021.

وأكدت تقارير صحفية أن قيمة صفقة إنتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز بلغت 4.5 مليون جنيه إسترليني، بينما وصل الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب مع النادي السماوي لـ 40 مليون جنيه وذلك بعد زيادة مدة العقد من 3 سنوات إلي 5 سنوات ليستمر مع الفريق حتي 2025.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المحطات في مسيرة رمضان صبحي قبل إنتقاله لبيراميدز:

الأهلي:

خاض رمضان صبحي بشكل عام 124 مباراة بقميص النادي الأهلي (82 بالدوري الممتاز- 31 ببطولات إفريقيا – 8 بكأس مصر – 3 بكأس السوبر المصري)، سجل اللاعب 24 هدفًا مع الفريق الأحمر، وصنع أكثر من 21 هدفًا، وتوج مع الفريق الأهلاوي بالدوري الممتاز "3 مرات"، وكأس مصر "3مرات"، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري.

ستوك سيتي:

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انضم رمضان صبحي لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي في صيف 2016، وشارك في مباراتين مع فريق الرديف بالنادي وسجل هدف وحيد، بعدها شارك في 46 مباراة مع الفريق الأول وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخري وحصل على 4 بطاقات صفراء، وبلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية له 2471 دقيقة.

هيدرسفيلد تاون:

انتقل لصفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في صيف 2018، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق حيث خاض 4 مباريات فقط وبلغ دقائق مشاركته الفعلية 75 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ليتم إعارته للنادي الأهلي واستمر معه حتي انتقاله لنادي بيراميدز.

المنتخب الأولمبي:

شارك نجم الأهلي السابق في 15 مباراة مع المنتخب الأولمبي (8 رسمية – 7 ودية)، وسجل 7 أهداف وصنع 4 أهداف أخري وحصل على 4 بطاقات صفراء، وتوج مع المنتخب بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا وقاد الفراعنة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2021).

المنتخب الأول:

لعب رمضان صبحي 28 مباراة دولية مع منتخب مصر (10 ودية – 6 تصفيات كأس العالم – 5 تصفيات كأس أمم إفريقيا – 4 نهائيات أمم إفريقيا – 3 كأس العالم)، سجل هدف وحيد وصنع آخر، وحصل على بطاقة صفراء في إجمالي دقائق لعب فعلية 1453 دقيقة.