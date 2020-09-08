نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: بيراميدز ينافس الأهلي على ضم محمد إبراهيم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز يتفاوض مع محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة.
وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "محمد إبراهيم يلعب في مكان عبدالله السعيد وهناك إبراهيم عادل، في نفس المركز".
وأوضح:" الأهلي أيضا في مفاوضات مع محمد إبراهيم، وطلب منه مسئولو القلعة الحمراء، التوقيع على ورقة رغبة من أجل الانضمام للفريق، خاصة في ظل منافسة بيراميدز على ضمه".
وأضاف:" بيراميدز يفاوض أيضا كريم طارق جناح فريق طلائع الجيش والمعار من بتروجت، وهو نفس مركز رمضان صبحي".
وتابع: " كما فتح مسئولي بيراميدز باب المفاوضات مع يوسف أوباما، ومعروض عليه، واللاعب قد يرحل عن الزمالك وينتقل في الموسم المقبل، خاصة أن عقده يتبقي فيه موسم واحد".
وأردف:" بيراميدز لن يستطيع أحد منافسته على الصفقات في ظل العروض المالية الكبيرة التي يقدمها".
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