نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مصير نجولو كانتي في تشيلسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفض فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي رحيل نجولو كانتي لاعب الوسط إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كشفت صحيفة ديلي إكسبريس عن أن لامبارد حريص على إبقاء كانتي داخل البلوز لأنه يراه ضمن خططه في الموسم الجديد.
وخاض كانتي 22 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حيث احتل البلوز المركز الرابع ولذلك يخطط للاستمرار معهم بأي وسيلة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسم مصير نجولو كانتي في تشيلسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.