نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مصير نجولو كانتي في تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي رحيل نجولو كانتي لاعب الوسط إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كشفت صحيفة ديلي إكسبريس عن أن لامبارد حريص على إبقاء كانتي داخل البلوز لأنه يراه ضمن خططه في الموسم الجديد. Advertisements وخاض كانتي 22 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حيث احتل البلوز المركز الرابع ولذلك يخطط للاستمرار معهم بأي وسيلة.

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