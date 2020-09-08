بعد الاستقرار على رحيله.. أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

كشفت مصادر خاصة أن هناك أزمة شديدة سوف تكشف عنها الفترة المقبلة بسبب الأنجولي جيرالدو. وقالت المصادر إن لجنة التخطيط بالأهلي استقرت على رحيل جيرالدو مع نهاية الموسم الجاري للتعاقد مع محترف أخر. وأضافت المصادر أن اللاعب يرفض الرحيل الي أي فريق يختاره الأهلي ويطلب الإستغناء الحر من القلعة الحمراء. وأوضحت المصادر ان اللاعب يخطط أيضًا للحصول علي باقي عقده قبل الرحيل عن القلعة الحمراء.

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