نجم الأهلي السابق: بيراميدز لن يحصل على الدورى حتى لو تعاقد مع ميسي

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن نادي بيراميدز لن يحقق بطولة الدوري المصري بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمها خلال الفترة الماضية مشيرا انه حتى لو تعاقد مع ليونيل ميسي لن يجلب لهم البطولة .
وأضاف رمضان السيد في تصريحات خاصة لصدي البلد : بيراميدز لن يحصل على بطولة الدورى حتى لو تم التعاقد مع ليونيل ميسي وذلك لعدة اسباب اهمها الجماهير .
وأكمل : الحصول علي بطولة الدوري يتطلب الكثير من الأمور بخلاف الماديات ، الاهلي يحصل علي البطولة بفضل منظومته الكبيرة وتاريخه وجماهيره التى تدعمه بقوة .
وأوضح : بيراميدز قام بصرف مبالغ مهوله لبناء فريق قوي الفترة الماضية لكن الان هو صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب وسيشارك في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل رغم امتلاكه عدد من اللاعبين المميزين إلا أنه لن يحصل علي البطولة .
جدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف الزمالك بينما يحتل الأهلي الصدارة برصيد 68 نقطة .
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