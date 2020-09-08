بعد رمضان صبحي.. 3 صفقات من العيار الثقيل على رادار بيراميدز أبرزها نجم الزمالك

قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز يتفاوض مع محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة.



وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "محمد إبراهيم بيلعب في مكان عبدالله السعيد وإبراهيم عادل كمان بيلعب في نفس المركز".



وأوضح:" الأهلي أيضا في مفاوضات مع محمد إبراهيم، وطلب منه مسئولو القلعة الحمراء، التوقيع على ورقة رغبة من أجل الانضمام للفريق، خاصة في ظل منافسة بيراميدز على ضمه".



وأضاف:" بيراميدز يفاوض أيضا كريم طارق جناح فريق طلائع الجيش والمعار من بتروجت، وهو نفس مركز رمضان صبحي".



وتابع: " كما فتح مسئولي بيراميدز باب المفاوضات مع يوسف أوباما ابن الزمالك، ومعروض عليه، واللاعب قد يرحل عن الزمالك وينتقل في الموسم المقبل، خاصة أن عقده يتبقى فيه موسم واحد".



وأردف:" بيراميدز لن يستطيع أحد منافسته على الصفقات في ظل العروض المالية الكبيرة التي يقدمها".