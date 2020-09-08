حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي على عقد اجتماع مع محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مران اليوم.
وتحدث عبدالحفيظ مع كهربا عن ضرورة إنتظامه وتركيزه في الفترة المقبلة في ظل الحملة التي يتعرض لها.
وانتظم محمود كهربا في تدريبات ابناء الرداء الأحمر اليوم إنتظارًا لمشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.
وكان محمود كهربا قد تدرب منفردًا خلال الفترة الماضية أثر أزمة مع زميله محمد الشناوي حارس المرمي.
وانتهت عقوبة إيقاف محمود كهربا خلال مواجهة حرس الحدود ويحق له المشاركة أمام الإسماعيلي بشكل طبيعي.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل حتى مساء الاثنين.
وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي الدخول في معسكر مغلق هناك تجنبًا للإرهاق الذي قد يسيطر على الفريق جراء السفر ذهابًا وإيابًا من الإسكندرية في ضوء خوض مباراة كل 72 ساعة فقط.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعة مع الإسماعيلي باستاد الجيش المصري ببرج العرب على أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. عبد الحفيظ يجتمع بكهربا في التتش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.