شاهد.. عبد الحفيظ يجتمع بكهربا في التتش

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي على عقد اجتماع مع محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مران اليوم.

وتحدث عبدالحفيظ مع كهربا عن ضرورة إنتظامه وتركيزه في الفترة المقبلة في ظل الحملة التي يتعرض لها.

وانتظم محمود كهربا في تدريبات ابناء الرداء الأحمر اليوم إنتظارًا لمشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود كهربا قد تدرب منفردًا خلال الفترة الماضية أثر أزمة مع زميله محمد الشناوي حارس المرمي.

وانتهت عقوبة إيقاف محمود كهربا خلال مواجهة حرس الحدود ويحق له المشاركة أمام الإسماعيلي بشكل طبيعي.

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وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل حتى مساء الاثنين.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني علي الدخول في معسكر مغلق هناك تجنبًا للإرهاق الذي قد يسيطر على الفريق جراء السفر ذهابًا وإيابًا من الإسكندرية في ضوء خوض مباراة كل 72 ساعة فقط.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعة مع الإسماعيلي باستاد الجيش المصري ببرج العرب على أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.