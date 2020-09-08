شاهد.. تدريبات قوية للنادي الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلى

وعلق شوبير على الصور قائلا: "مران فريق الاهلي اليوم استعدادا لمباراة الإسماعيلي".
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الأهلي يتدرب دون راحة استعدادًا للإسماعيلي
وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بهدفين نظيفين.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي يوم الجمعة مع الإسماعيلي باستاد الجيش ببرج العرب على أن يواجه في ذات الملعب الاتحاد السكندري يوم الاثنين مباشرة.
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