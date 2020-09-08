الرياضة

الأهلي يتجه لتأمين محمد إبراهيم من بيراميدز

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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي يريد تأمين، صفقة محمد إبراهيم في ظل منافسة بيراميدز على ضم اللاعبين.

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي لا يريد أن يدخل في منافسة مع بيراميدز على ضم أي لاعب، لذلك فأنه يسعى لحسم صفقة محمد إبراهيم والحصول على ورقة رغبة من اللاعب".

وواصل: "موضوع تكتل اللاعبين في المراكز دخل بيراميدز ظاهرة غير صحية، والفريق يحتاج إلى دعم في الخطوط الخلفية".

وأضاف:" الفريق في حاجة للتعاقد مع مدير فني قوي خلال الموسم القادم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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