الأهلي يتجه لتأمين محمد إبراهيم من بيراميدز

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي لا يريد أن يدخل في منافسة مع بيراميدز على ضم أي لاعب، لذلك فأنه يسعى لحسم صفقة محمد إبراهيم والحصول على ورقة رغبة من اللاعب".
وواصل: "موضوع تكتل اللاعبين في المراكز دخل بيراميدز ظاهرة غير صحية، والفريق يحتاج إلى دعم في الخطوط الخلفية".
وأضاف:" الفريق في حاجة للتعاقد مع مدير فني قوي خلال الموسم القادم".
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