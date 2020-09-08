نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتدرب منفردا في برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تدرب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني منفردًا صباح اليوم الثلاثاء بعد عودته لصفوف الفريق الكتالوني بعد انضمامه للتدريبات أمس الإثنين.
وانتهت أزمة رحيل ميسي عن برشلونة بعدما أعلن النجم الأرجنتيني عودته إلى التدريبات لعدم رغبته في الدخول في نزاع قانوني مع قلعة كامب نو.
ونشرت الصفحة الرسمية لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو، للنجم الأرجنيتنى ليونيل ميسى، خلال التدريبات الصباحية للفريق، مشيرة إلى أنه كان أول الحاضرين للمدينة الرياضي كعادته دائما.
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