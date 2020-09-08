اليويفا: السوبر الأوروبي سيكون اختباراً لعودة الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة كأس السوبر القاري التي ستقام يوم 24 في بودابست بين بايرن ميونخ وإشبيلية، بحضور عدد محدود من المشجعين، ستكون بمثابة اختبار لامكانية عودة الجماهير إلى الملاعب.
قال تشيفرين خلال مداخلته أمام الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية: "ليس كل شيء أصبح طبيعياً، لكن قريباً سيكون هكذا، قبل 6 أشهر توقف كل شيء، لكننا الآن هنا، علينا أن نكون متفائلين، كرة القدم قوية، وكأس السوبر سيكون اختباراً سيفيدنا للتعلم بشأن ما ينبغي علينا فعله".
وسيستضيف ملعب بوشكاش آرينا في بودابست مواجهة السوبر الأوروبي بين بطل التشامبيونز ليغ، بايرن ميونخ، وبطل اليوروبا ليغ، إشبيلية، بسعة جماهيرية منخفضة تصل إلى 30% من المقاعد، كإجراء اختباري لعودة المشجعين إلى الملاعب في ظل الأوضاع الحالية من وباء كوفيد-19.
وأعرب تشيفرين خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس عن فخره لإكمال المنافسات الأوروبية للأندية، واستئناف بطولة دوري الأمم للمنتخبات، وهو الأمر الذي عمل عليه "يويفا" بحسبه منذ بداية الأزمة، واعتمد في قراره على تأجيل يورو 2020 للصيف المقبل.
وتابع: "اكتشفنا قيم الوحدة والتضامن، الوضع الصعب يمنحني حافزاً إضافياً، يجب أن نكون متفائلين، إذا كنا متحدين فستخرج كرة القدم رابحة".
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