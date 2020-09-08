نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة ميسي تطيح بـ"الرئيس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال تداعيات أزمة محاولة ليونيل ميسي للرحيل عن برشلونة تلقي بظلالها على العملاق الإسباني بعد إطلاق حملة لمحاولة إقامة تصويت على سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وتحظى المجموعة بدعم مرشحين محتملين لرئاسة برشلونة المقبلة، وأطلقت شعار "أكثر من مجرد تصويت" وقالت المجموعة إنها حصلت على توقيع 7500 عضو في النادي بينما يجب الوصول إلى 16520 توقيعا بحلول 17 سبتمبر لإقامة تصويت على سحب الثقة من بارتوميو.

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وإذا نجحت الحملة ووصلت إلى الرقم المطلوب لإقامة التصويت، فإنه يجب موافقة ثلثي العدد الإجمالي لأعضاء نادي برشلونة البالغ 150 ألف عضو على سحب الثقة من بارتوميو والدعوة السريعة لإجراء الانتخابات.

ولا يستطيع بارتوميو الترشح لرئاسة برشلونة مجددا إذ يقضي حاليا الولاية الثانية لكنه دعا لإجراء انتخابات في مارس 2021، وقبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد سابقا، في أعقاب الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونخ والخروج من دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وكان ميسي قائد برشلونة أعلن رغبته في الرحيل الشهر الماضي قبل أن يتراجع يوم الجمعة الماضي ويقول إنه سيستمر لموسم إضافي لأنه لا يريد الدخول في نزاع قانوني مع برشلونة حول سريان بند يسمح له بالرحيل مجانا.