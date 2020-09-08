نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي- تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا أمام حرس الحدود. في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود.
وحقق الأهلي الفوز أمس على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وشهدت التقسيمة ندية كبيرة بين اللاعبين والتي حرص خلالها فايلر على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبي الفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.
وانتظم محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وشارك وحيد في المران الجماعي بعدما تغيب عنه أول أمس الأحد اعتراضا على عدم مشاركته في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والدفع بأيمن أشرف.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.
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