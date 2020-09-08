الرياضة

مران الأهلي- تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا أمام حرس الحدود.

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي- تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا أمام حرس الحدود. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود.

وحقق الأهلي الفوز أمس على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة ندية كبيرة بين اللاعبين والتي حرص خلالها فايلر على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبي الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

وانتظم محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك وحيد في المران الجماعي بعدما تغيب عنه أول أمس الأحد اعتراضا على عدم مشاركته في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والدفع بأيمن أشرف.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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