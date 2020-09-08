الرياضة

لايبزج يعلن ضمه لصفقة جديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايبزج يعلن ضمه لصفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع لازار ساماردزيتش لاعب المنتخب الألماني للشباب، قادما من فريق هيرتا برلين بعقد يمتد خمسة أعوام.

وقال ماركوس كروش المدير الرياضي بالنادي: "لازار واحد من أفضل المواهب الألمانية، ورغم أنه كان محل اهتمام من أندية خارج البلاد، لكننا تمكنا من إقناعه بالقدوم إلى هنا".

وكان ساماردزيتش انضم إلى أكاديمية هيرتا برلين حينما كان في السابعة من عمره عام 2009، وفي الموسم الماضي شارك في بعض الدقائق القليلة مع الفريق الأول أمام كل من بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت، وفي مباراة ديربي العاصمة أمام فريق يونيون برلين.

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وقال ساماردزيتش عن ناديه الجديد: "لايبزج ناد عظيم بالنسبة للاعبين الشباب، الفريق قدم كرة جميلة وجذابة طوال سنوات وأعتقد أنني مناسب لذلك".

وتابع: "أتطلع لمقابلة الفريق وسأفعل كل ما بوسعي كي أندمج سريعا ، أتمنى أن نحصد الكثير من النجاح معا في المستقبل".

وانتقل ساماردزيتش إلى لايبزج مقابل 600 ألف يورو (709 آلاف دولار)، حسبما أعلن لايبزج.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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