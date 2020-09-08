الرياضة

حمد إبراهيم: فوز المقاصة على الاتحاد عن جدارة والروح كلمة السر

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وقال حمد إبراهيم أن فريقه كان الأفضل فى المباراة واستحق الفوز عن جدارة نتيجة الأداء الجيد الذى قدمه اللاعبون وحالة التركيز الكبيرة التى ظهر عليها الجميع .

وأضاف أن الفوز على الاتحاد أمر جيد للغاية خاصة وأن الفريق المنافس يمتلك جهازا فنيا كبيرا بجانب توافر لديه مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة موجها شكره الكبير إلى اللاعبين الذين نجحوا فى التعامل مع المباراة بطريقة جيدة.

وكان مصر للمقاصة انتزع فوزا مثيرا على حساب الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف ، تقدم المقاصة بهدف فى الدقيقة 29 من عمر المباراة وتعادل خالد قمر فى الدقيقة 59 ، ثم عاد خالد أوتشو لاعب المقاصة ليتقدم من جديد لفريق فى الدقيقة 71 ، ثم عزز ميدو جابر تفوق المقاصة بهدف ثالث فى الدقيقة 86 .

ويعد هذا الفوز مهما فى مشوار مصر للمقاصة بمسابقة الدوري الممتاز بعدما نجح الفريق فى الوصول إلى النقطة 30 وبات فى المركز الثامن بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 35 نقطة محتلا بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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