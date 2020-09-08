مجدي عبد الغني يوضح تصريح "كأس أمم أفريقيا المفقودة عند شوقي غريب"

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لن أقوم الإدلاء بأي تصريحات جديدة للمواقع الالكترونية، قلت أن شوقي غريب كان موجودا في الجهاز الفني لمنتخب مصر وطلبت منهم أن يتوجهوا إليه بالسؤال عن فقدان كأس أمم إفريقيا، البعض قام بتحريف التصريحات".
وأضاف:" كنت قد رحلت عن اتحاد الكرة، وارتبط بعلاقة جيدة مع شوقي غريب وكذلك عائلته".
وواصل:" لابد أن يضع اتحاد الكرة ضوابط خاصة بعمل المدربين، بعض الأندية تعيش تحت ضغط، وطالما أن القوانين تسمح بتغيير المدربين في بعض الفرق".
وتابع: "لدينا رجال أعمال قادرين على إدارة الأندية، لابد أن يتم تحويل الأندية إلى مؤسسات ويتم بيعها، وإدارتها بالشكل الأفضل".
وأكمل عبدالغني:" الأندية مثلا في بلجيكا يمتلكها رجال أعمال ويقومون بالإنفاق عليها، رئيس النادي يكون لديه مستشارين رياضيين على مستوى عالٍ، لكن هنا في مصر رئيس النادي يدير الكرة والسباحة وكرة الطائرة، ويدير الأمور من وجهة نظره".
وزاد:" يجب أن يكون هناك مستشارين فنيين لرئيس النادي، يجب أن يكون هناك أشخاص مخلصين يقومون بنصح المسئولين عن الأندية".
وأتم: "أحمد سامي قاد طنطا، وهو في تدريب الفريق، قام بتكليف شخص ما بالتواصل مع فرج عامر لإبلاغه أنه سيترك الفريق من أجل تدريب سموحة".
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