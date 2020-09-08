السد العالي.. عصام الحضرى في أحدث ظهورة له من أمام حمام السباحة.. شاهد

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى :
كابتن مصر - السد العالى - اسطورة
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وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأهلي "يؤدي" في المباريات السابقة، لكنه ليس الأهلي الذي تعودنا عليه، واللاعبون صعبوا مباراة اليوم علي أنفسهم".
وأضاف: "عدم التركيز حتي النهاية كلَّف حرس الحدود خسارة الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لكن الفريق قدَّم مباراة جيدة في المجمل".
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