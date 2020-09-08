الرياضة

سموحة يواصل استعداده لمواجهة الزمالك فى الدورى والفريق يخضع لتحليل الدم.. اليوم

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يخضع لاعبو الفرق الكروى الأول بنادى سموحة لتحليل الدم "رابيد تيست" للكشف السريع عن ، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك قبل انطلاق المران الجماعى المقرر إقامته فى السادسة مساءً، حيث سيواصل تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، وسيدخل الفريق معسكرًا مغلقا غدًا الأربعاء.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية، تحت اشراف الجهاز الفنى الجديد الذى يقوده أحمد سامى ومعاونيه أحمد حمودة المدرب العام وخميس جعفر المدرب المساعد واحمد ناجى مدرب حراس المرمى.

وسيعقد سامى محاضرة خاصة مع اللاعبين لشرح بعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية من أجل تداركها فى مواجهته المقبلة أمام الفارس الأبيض، والذى يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية.

وينطلق التدريب فى تمام السادسة من مساء اليوم وسيشمل بعض التدريبات البدنية من أجل رفع معدل اللياقة لدى اللاعبين خصوصا وأن هناك العديد من لعناصر البعيدة عن المشاركة فى المباريات لأسباب مختلفة.

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وطلب المدير الفنى من اللاعبين فتح صفحة جديدة والعمل بكل قوة خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتائج جيدة تليق بحجم سموحه وقدراته لاعبيه ، وأيضا لتحسين ترتيب الفريق فى جدول مسابقة الدورى العام.

وقد أبدى أحمد سامى ارتياحه الشديد لظهور عدد كبير من العناصر الأساسية بمستوى طيب فى تدريب أمس وأكد أنه يسعى إلى تطوير أداء الفريق فى المباريات المقبلة من أجل إعادته لمكانته الطبيعية بين كبار الدورى.

وأضاف المدير الفنى أنه مازال هناك أمل كبير فى اقتحام المراكز المتقدمة فى جدول مسابقة الدورى العام وأنه سيجتهد قدر الإمكان هو ولاعبيه فى تحقيق نتائج طيبة ترضى طموحات مجلس الإدارة والجماهير الإسكندرانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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