مجدي عبد الغني: رمضان صبحي لاعب محترف.. وعلى الجميع احترام اختياره

وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحي لاعب كرة قدم محترف، وهو حر في قراره".
وأضاف: "الجماهير تشجع الكيان وليس أفراد، ورمضان صبحي له الحق أن يختار النادي الذي يرغب في اللعب له، سواء اختاره لمصالح مالية أو إدارة محترفة أو من أجل لون القميص".
وتابع: "يجب أن يحترم الجميع وجهة نظر رمضان صبحي، ليس كل شخص يدلي بالحقيقة كاملة سواء انتقل لأسباب مالية أو لغيرها".
وتحدث عن الفريق الأكثر حظوظًا في التتويج بدوري أبطال أفريقيا، وقال: "في ظل الإجهاد الكبير للأهلي والزمالك في الدوري المصري، أخشى على الفريقين في مباريات دوري أبطال أفريقيا".
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