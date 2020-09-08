الرياضة

أتلتيكو مدريد يرفض عرض مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يرفض عرض مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عرضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بـ70 مليون يورو للتعاقد مع خوسيه خيمينيز مدافع الفريق الإسباني.

 

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن أن أتلتيكو لا ينوي الدخول في مفاوضات مع أي ناد، وسيحتفظ بخدمات قلب الدفاع للعودة إلى المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

Advertisements

 

وقالت الصحيفة: "تشيلسي يراقب موقف اللاعب هو الآخر عن كثب لمعرفة إذا ما كانت هناك إمكانية لضمه، إلى جانب أندية أخرى مهتمة به".

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أتلتيكو مدريد يرفض عرض مانشستر سيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا