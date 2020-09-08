نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يرفض عرض مانشستر سيتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عرضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بـ70 مليون يورو للتعاقد مع خوسيه خيمينيز مدافع الفريق الإسباني.
كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن أن أتلتيكو لا ينوي الدخول في مفاوضات مع أي ناد، وسيحتفظ بخدمات قلب الدفاع للعودة إلى المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة: "تشيلسي يراقب موقف اللاعب هو الآخر عن كثب لمعرفة إذا ما كانت هناك إمكانية لضمه، إلى جانب أندية أخرى مهتمة به".
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