نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية مغربية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المواعيد الجديدة للدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وكان من المفترض أن تقام مباريات الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 25 و26 من سبتمبر الجاري، على أن تلعب مباراتي الإياب يومي 2 و3 أكتوبر القادم.

ووفقا لموقع "Le360" المغربي فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمشرف على الكرة في القارة السمراء، سيعلن يوم الخميس القادم المواعيد الجديدة لنصف النهائي سواء في دوري الأبطال أو كأس الكونفيدرالية.

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وسيحدد الاتحاد الإفريقي يومي 16 و17 أكتوبر المقبلين موعدا لإقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام الإياب يومي 23 و24 من الشهر ذاته ، على أن تلعب المباراة النهائية في اليوم الأخير من أكتوبر.

ومن المنتظر أن يلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأول، على أن يخوض الأهلي مباراة قوية أمام الوداد البيضاوي المغربي في المباراة الثانية.

كما سيكون في المواعيد الجديد إقامة مباراتي نصف نهائي الكونفيدرالية بنظام المباراة الفاصلة يومي 22 و 23 في الدار البيضاء بالمغرب.