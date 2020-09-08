الرياضة

نجم الأهلي السابق يكشف موقف الخطيب من عودة رمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام الحضري حارس منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن موقف القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب من عودة رمضان صبحي مجددا في المستقبل.

وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى قد يحدث ذلك في أندية أخرى ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى".

وختم حديثه قائلا: "عندما اتخذ رمضان صبحي قراره كان يعلم جيدا صعوبة عودته إلى الأهلي مرة أخرى".

وانتهت إعارة رمضان صبحي لصفوف الأهلي قبل أن يعلن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز ويتم تعاقده بشكل رسمي قادما من هدرسفيلد الإنجليزي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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