الرياضة

ممفيس ديباي يرد على عرض برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممفيس ديباي يرد على عرض برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عترف ممفيس ديباي نجم فريق ليون الفرنسي برغبة نادي برشلونة في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ديباي: "دعونا ننتظر لنرى ما الذي سيحدث، بالغد سأتحدث مع أولمبيك ليون وأنا أعلم باهتمام برشلونة لكنني لا يمكنني الحديث أكثر من ذلك".

Advertisements

وأضاف ديباي في تصريحات صحفية: "لم أتحدث كثيرًا مع وكيلي في هذا الشأن أيضًا لكن دعونا ننتظر ما سيسفر عنه المستقبل".

 

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أمل برشلونة في الحصول على خدمات ممفيس ديباي بحسب ما طلب المدير الفني الجديد رونالد كومان.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ممفيس ديباي يرد على عرض برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا