نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يفكر مسؤولو كرة القدم بالنادي الأهلي، بجدية في بيع جيرالدو بنهاية الموسم الجاري ووضعه ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع وذلك في ظل المستوى المتذبذب من اللاعب في الفترة الماضية.
عرض جيرالدو للبيع في النادي الأهلي
ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لتفريغ إمكان اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق من أجل قيد لاعبين أخرين مثل وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي.
ولعب الجناح الأنجولي هذا الموسم مع الأهلي 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع أخر.
الجدير بالذكر إن جيرالدو البالغ من العمر 28 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من بريميرو دي أجوستو الأنجولي.
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