اختبارات لضم لاعبين جدد لقطاع الناشئين بـ الزمالك

أقيمت اليوم، بمجمع ملاعب الناشئين بالنادي الزمالك، تجارب لتقييم وانتقاء لاعبين جدد. يأتي هذا من أجل الانضمام للفرق المختلفة والبراعم بالقلعة البيضاء. وجاءت الاختبارات للاعبين مواليد ٢٠٠٠ ،٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ . جاء ذلك في حضور ، طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاعات، وغانم سلطان رئيس لجنة اكتشاف المواهب، وعادل المأمور المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، وأحمد سمير مدير قطاع الناشئين، وأحمد عبدالحليم وحمادة عبد اللطيف، ومصطفى نجم وعفت نصار وسعيد لطفي، ومدربي الفرق المختلفة بالقطاع. يذكر أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين بالنادي.

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